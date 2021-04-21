В Сумах пешехода сбили на переходе на глазах у патрульных (видео)

Предварительно, 85-летний водитель автомобиля ЗАЗ Lanos, двигаясь на желтый сигнал светофора (запрещающий движение), допустил наезд на 68-летнего пешехода, который пересекал дорогу на красный (запрещающий) сигнал светофора.
В результате ДТП пешеход получил телесные повреждения. Это событие произошло на глазах патрульных, которые сразу остановились и оказали пострадавшему необходимую домедицинскую помощь. Медики госпитализировали гражданина в нейрохирургическое отделение Сумской областной клинической больницы.
Инспекторы огородили место происшествия и вызвали следственно-оперативную группу Сумского районного управления полиции для оформления материалов ДТП.
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