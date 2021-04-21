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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Вчера 23:02298

В Сумах пешехода сбили на переходе на глазах у патрульных (видео)

2 мая, около 7:30 утра, на улице Белопольское шоссе произошло ДТП.

Предварительно, 85-летний водитель автомобиля ЗАЗ Lanos, двигаясь на желтый сигнал светофора (запрещающий движение), допустил наезд на 68-летнего пешехода, который пересекал дорогу на красный (запрещающий) сигнал светофора.

В результате ДТП пешеход получил телесные повреждения. Это событие произошло на глазах патрульных, которые сразу остановились и оказали пострадавшему необходимую домедицинскую помощь. Медики госпитализировали гражданина в нейрохирургическое отделение Сумской областной клинической больницы.

Инспекторы огородили место происшествия и вызвали следственно-оперативную группу Сумского районного управления полиции для оформления материалов ДТП.

Право Дтп
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