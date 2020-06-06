Сумские лучники с медалями чемпионата Украины среди спортклубов 1-4 мая в Новой Каховке проходил чемпионат Украины по стрельбе из лука среди спортивных клубов.

В турнире приняли участие 152 лучника, 15 из которых представляли Сумы.

Лучше всех выступил Алексей Гунбин, который представлял «СумГУ», - он занял первое место. Ирина Хочина из «ШВСМ» заняла второе место.

В миксте Алексей Гунбин и Евгения Чибисова завоевали бронзовые медали.

В командных соревнованиях сумчане без медалей: и мужская, и женская команды заняли четвертые места.