В Шостке хотят повысить тарифы на воду

Последний раз тарифы на водоснабжение и водоотведение в Шостке были повышены с 1 декабря 2019 года и до сих пор составляли на централизованное водоснабжение – 9,50 грн/куб. м с НДС, на централизованное водоотведение – 13,10 грн/куб. м с НДС.
Теперь тариф на централизованное водоснабжение планируют повысить до 16,37 грн/куб. м с НДС, на централизованное водоотведение – 23,94 грн/куб. м с НДС.
Необходимость изменения тарифов на услуги по централизованному водоснабжению и водоотведения «Водоканал» аргументирует:
- увеличением уровня минимальной заработной платы (в декабре 2019 года - 4173 грн, в плановом - 6042 грн (средневзвешенная за год), % увеличение - 45%), что в свою очередь влияет на увеличение общего фонда оплаты труда и отчисления на социальные мероприятия;
- увеличением стоимости электроэнергии в среднем на 39% (в декабре 2019 года - 2,13 грн/кВт, за январь-март 2021 года колеблется цена от 2,82 грн/кВт до 3,12 грн/кВт);
- резким увеличением цен на горюче-смазочные материалы, запасные части, другие материалы, услуги и комплектующие;
- необходимостью обновления автопарка;
- необходимостью модернизации основных средств предприятия;
- необходимостью приобретения энергоэффективного / энергосберегающего оборудования;
- уменьшением объемов реализации услуг централизованного водоснабжения на 18%, водоотведения - на 15%.
Замечания и предложения от физических и юридических лиц принимают в течение 14 календарных дней со дня уведомления потребителей о намерении осуществить изменении тарифов на услуги по централизованному водоснабжению и водоотведения по тел. (05449) 4-23-03 или по адресу: г. Шостка, ул. Прорезная, 17.
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