В Шостке хотят повысить тарифы на воду Шосткинское КП «ПУВКГ «Водоканал» на официальном сайте Шосткинского городского совета обнародовало намерение увеличить тарифы на коммунальные услуги.

Последний раз тарифы на водоснабжение и водоотведение в Шостке были повышены с 1 декабря 2019 года и до сих пор составляли на централизованное водоснабжение – 9,50 грн/куб. м с НДС, на централизованное водоотведение – 13,10 грн/куб. м с НДС.

Теперь тариф на централизованное водоснабжение планируют повысить до 16,37 грн/куб. м с НДС, на централизованное водоотведение – 23,94 грн/куб. м с НДС.

Необходимость изменения тарифов на услуги по централизованному водоснабжению и водоотведения «Водоканал» аргументирует:

- увеличением уровня минимальной заработной платы (в декабре 2019 года - 4173 грн, в плановом - 6042 грн (средневзвешенная за год), % увеличение - 45%), что в свою очередь влияет на увеличение общего фонда оплаты труда и отчисления на социальные мероприятия;

- увеличением стоимости электроэнергии в среднем на 39% (в декабре 2019 года - 2,13 грн/кВт, за январь-март 2021 года колеблется цена от 2,82 грн/кВт до 3,12 грн/кВт);

- резким увеличением цен на горюче-смазочные материалы, запасные части, другие материалы, услуги и комплектующие;

- необходимостью обновления автопарка;

- необходимостью модернизации основных средств предприятия;

- необходимостью приобретения энергоэффективного / энергосберегающего оборудования;

- уменьшением объемов реализации услуг централизованного водоснабжения на 18%, водоотведения - на 15%.

Замечания и предложения от физических и юридических лиц принимают в течение 14 календарных дней со дня уведомления потребителей о намерении осуществить изменении тарифов на услуги по централизованному водоснабжению и водоотведения по тел. (05449) 4-23-03 или по адресу: г. Шостка, ул. Прорезная, 17.