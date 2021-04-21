Депутаты из Верхней Сыроватки хотят перекрыть дорогу сумским мусоровозам на полигон Сумы не рассчитались с Верхнесыроватской ОТГ за полигон.

На прошлой неделе депутаты Верхнесыроватской ТГ собирались организовать акцию протеста и перекрыть движение в сторону полигона в районе с. В. Бобрик.

Причина этого заключается в задолженности города перед громадой по социально-экономическому соглашению за использование участка, на котором находится полигон. По словам представителя сельсовета, город не платит с 2020 года, а руководство областного центра находит для этого какие-то причины.

Мы перезвонили директору департамента инфраструктуры Сумского горсовета Александру Журбе и попросили его прокомментировать ситуацию. По его словам, он уже проводил переговоры с руководством ТГ и удивлен такими радикальными настроениями с их стороны:

- Мы же с ними буквально несколько дней назад беседовали! Им все объяснили - что нужно сделать, чтобы получить деньги.

Но нам стало известно, что вопрос полигона депутаты громады рассмотрят на ближайшей сессии в мае, и если к тому времени финансовый вопрос не будет решен, они настроены прибегнуть к радикальным действиям и перекрыть дорогу мусоровозам, пишет Ваш шанс.