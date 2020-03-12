В Сумах предприниматели снова будут митинговать

Митинг назначен на 5 мая на Театральной площади, начало в 10.00.
«Сумчане больше не могут страдать от ограничений» и «Мы хотим работать!», - пишут предприниматели в анонсе.
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