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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 15:47617

В Сумах предприниматели снова будут митинговать

Сумские предприниматели, которым запрещено работать в «красной зоне», собираются митинговать.

Митинг назначен на 5 мая на Театральной площади, начало в 10.00.

«Сумчане больше не могут страдать от ограничений» и «Мы хотим работать!», - пишут предприниматели в анонсе.

Экономика Красная зон Митинг
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