В Сумах предприниматели снова будут митинговать Сумские предприниматели, которым запрещено работать в «красной зоне», собираются митинговать.

Митинг назначен на 5 мая на Театральной площади, начало в 10.00.

«Сумчане больше не могут страдать от ограничений» и «Мы хотим работать!», - пишут предприниматели в анонсе.