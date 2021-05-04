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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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На Сумщине пожарные спасли жилой дом и летнюю кухню (видео)

3 мая в 12:23 в Службу спасения «101» поступила информация о пожаре хозяйственной постройки в с. Буйвалово Кролевецкой объединенной территориальной громады.

На тушение направили местную пожарную команду из с. Спасское и отделение дежурного караула 22-й государственной пожарно-спасательной части из г. Кролевец, которому пришлось преодолеть расстояние в 12 км.

По прибытии на место вызова было установлено, что огонь охватил деревянную пристройку к хозяйственной постройке и кровлю самого сооружения по всей площади. Порывами ветра пламя быстро распространялось. Возникла угроза для расположенных рядом жилого дома и летней кухни. Укрощение пожара требовало значительного количества воды, поэтому автоцистерны пришлось направлять для дозаправки от водонапорной башни, находившейся на расстоянии около 1 км от места возгорания.

В 12:51 удалось локализовать пожар и предотвратить опасность от зданий. Однако, чтобы полностью укротить пламя, пожарным пришлось разбирать конструкции для выявления скрытых очагов горения. А в 14:11, использовав почти 14 т воды, пожар ликвидировали.

Всего на тушение привлекалось от Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям 4 человека личного состава и 1 единица техники, от местной пожарной команды 2 работника и 1 единица техники.

По предварительным данным, хозяин на огороде сжигал ветки и мусор. Порывами ветра огонь перекинулся на здание. Мужчина вместе с соседями еще до прибытия пожарных пытались самостоятельно укротить пламя, которое быстро распространялось.

Еще раз подчеркиваем: будьте ответственными в соблюдении требований пожарной безопасности и максимально осторожными в обращении с огнем, сообщает Главное управление ГСЧС Украины в Сумской области.

Общество Пожар
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