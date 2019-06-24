На Сумщине полицейские за 2 часа раскрыли три убийства

В первом случае, в полицию Сум позвонила женщина и сообщила, что ее подруга давно не выходит на связь. А сейчас с ее квартиры раздаются странные крики. По указанному адресу немедленно выехала следственно-оперативная группа Сумского районного управления полиции.
Попав в квартиру сумчанки, полицейские увидели на полу ее тело без признаков жизни. При осмотре тела женщины эксперты обнаружили телесные повреждения, которые и стали причиной смерти.
Как выяснили сотрудники полиции, между 49-летней женщиной и ее сожителем возникла словесная ссора. Во время которой 43-летний мужчина вскочил и начал наносить удары руками и ногами по телу сожительницы.
Во втором случае, на специальную линию «102» позвонила жительница села Могрица и сообщила, что ее сожитель умер. Прибыв по указанному адресу, полицейские обнаружили на теле мужчины ножевые ранения в области грудной клетки и живота. Работники полиции начали комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на выяснение всех обстоятельств происшествия.
Установлено, что между женщиной и мужчиной во время «застолья» возник конфликт. В ходе которого они сначала поспорили, а потом совсем разругались. Однако женщина решила оставить «последнее слово» за собой. Для чего и воспользовалась ножом.
В третьем случае события происходили в городе Лебедин. Там 25-летний мужчина, не удержав агрессии, взял в руки стеклянную бутылку и ударил ею 79-летнюю знакомую по голове. А потом, увидев кухонный нож, нанес несколько ударов им в шею. От полученных телесных повреждений женщина скончалась на месте происшествия.
«Сейчас сотрудники управления уголовного розыска, отдела уголовного анализа, следователи полиции задержали трех граждан, причастных к данным преступлениям, - рассказывает Валерий Строкач, заместитель начальника Главного управления Национальной полиции в Сумской области. - Злоумышленникам 43, 39 и 25 лет. Решается вопрос о сообщении им о подозрении».
По данным фактам в полиции открыли уголовные производства по признакам ч. 1 ст. 115 «Убийство» Уголовного кодекса Украины. Следствие продолжается, сообщает отдел коммуникации полиции Сумской области.
Уже 22 рік поспіль до мальовничого куточка на Сумщині з'їжджаються поціновувачі мистецтва зі всієї України....
В июне на склоне старого карьера около с. Могрица Сумского района было обнаружено полуразрушенное женское захоронение....
На склоне могрицкого карьера были изъяты остатки древнего захоронения....
Проект арт-резиденции в с.Могрица Сумской области, который создал выпускник Национальной академии изобразительного искусства и архитектуры Николай Корнилов, вышел в...
23 июня в Могрице Сумского района провели соревнования по бегу 3rd RAIN Mohrytsia Eco Trail 2019....