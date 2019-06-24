На Сумщине полицейские за 2 часа раскрыли три убийства Работники полиции оперативно установили личности злоумышленников и задержали их в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

В первом случае, в полицию Сум позвонила женщина и сообщила, что ее подруга давно не выходит на связь. А сейчас с ее квартиры раздаются странные крики. По указанному адресу немедленно выехала следственно-оперативная группа Сумского районного управления полиции.

Попав в квартиру сумчанки, полицейские увидели на полу ее тело без признаков жизни. При осмотре тела женщины эксперты обнаружили телесные повреждения, которые и стали причиной смерти.

Как выяснили сотрудники полиции, между 49-летней женщиной и ее сожителем возникла словесная ссора. Во время которой 43-летний мужчина вскочил и начал наносить удары руками и ногами по телу сожительницы.

Во втором случае, на специальную линию «102» позвонила жительница села Могрица и сообщила, что ее сожитель умер. Прибыв по указанному адресу, полицейские обнаружили на теле мужчины ножевые ранения в области грудной клетки и живота. Работники полиции начали комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на выяснение всех обстоятельств происшествия.

Установлено, что между женщиной и мужчиной во время «застолья» возник конфликт. В ходе которого они сначала поспорили, а потом совсем разругались. Однако женщина решила оставить «последнее слово» за собой. Для чего и воспользовалась ножом.

В третьем случае события происходили в городе Лебедин. Там 25-летний мужчина, не удержав агрессии, взял в руки стеклянную бутылку и ударил ею 79-летнюю знакомую по голове. А потом, увидев кухонный нож, нанес несколько ударов им в шею. От полученных телесных повреждений женщина скончалась на месте происшествия.

«Сейчас сотрудники управления уголовного розыска, отдела уголовного анализа, следователи полиции задержали трех граждан, причастных к данным преступлениям, - рассказывает Валерий Строкач, заместитель начальника Главного управления Национальной полиции в Сумской области. - Злоумышленникам 43, 39 и 25 лет. Решается вопрос о сообщении им о подозрении».

По данным фактам в полиции открыли уголовные производства по признакам ч. 1 ст. 115 «Убийство» Уголовного кодекса Украины. Следствие продолжается, сообщает отдел коммуникации полиции Сумской области.