Житель Сумщины пытался откупиться за пьяную езду Стремясь избежать ответственности за управление транспортным средством в состоянии опьянения, житель села Казацкое пытался откупиться от полиции деньгами. Относительно нарушителя в полиции открыли уголовное производство.

Вчера утром, на улице Выровская, в городе Конотоп, полицейские сектора реагирования патрульной полиции остановили 34-летнего жителя Конотопского района, который сел за руль своего автомобиля ВАЗ - 21063 в состоянии алкогольного опьянения. Мужчина начал уговаривать правоохранителей «решить вопрос» за деньги, предлагая вознаграждение в сумме 3000 гривен. Работники полиции предупредили мужчину об ответственности за предложение неправомерной выгоды, но правонарушитель не отреагировал. На место происшествия была вызвана следственно-оперативная группа, которая зафиксировала данный факт.

В отношении мужчины в полиции открыли уголовное производство по признакам ч. 1 ст. 369 Уголовного кодекса Украины «Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу». Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа или ограничения свободы на срок от двух до четырех лет, или лишение свободы на тот же срок, сообщает отдел коммуникации полиции Сумской области.