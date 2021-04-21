В Путивле в ДТП пострадал мотоциклист

27-летний водитель мотоцикла «Минск» столкнулся с автомобилем ВАЗ-2109 под управлением 34-летнего мужчины. В результате ДТП мотоциклист получил телесные повреждения и госпитализирован в Путивльскую центральную районную больницу.
Транспортные средства помещены на спецплощадку полиции.
По данному факту следователи открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами», в рамках которого устанавливаются причины и обстоятельства этого события, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
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