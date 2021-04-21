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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 11:3482

В Путивле в ДТП пострадал мотоциклист

Предварительно установлено, что на одной из улиц города Путивль, водитель мотоцикла пытался совершить обгон, но не справился с управлением, столкнулся с автомобилем.

27-летний водитель мотоцикла «Минск» столкнулся с автомобилем ВАЗ-2109 под управлением 34-летнего мужчины. В результате ДТП мотоциклист получил телесные повреждения и госпитализирован в Путивльскую центральную районную больницу.

Транспортные средства помещены на спецплощадку полиции.

По данному факту следователи открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами», в рамках которого устанавливаются причины и обстоятельства этого события, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Дтп
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