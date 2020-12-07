Лента

Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 11:18189

В Сумах полиция задержала мужчину за убийство пенсионерки

Происшествие произошло 3 мая, около 19 часов, в Лебедине. В полицию поступило сообщение от мужчины об обнаружении тела своей соседки с признаками насильственной смерти.

На место происшествия немедленно выехала следственно-оперативная группа для установления всех обстоятельств происшествия. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники управления уголовного розыска, отдела уголовного анализа, следователи отделения полиции № 3 (г. Лебедин) и сотрудники других оперативных служб оперативно установили ход событий того дня. Оказалось, что во время общения между 79-летней женщиной и ее знакомым возникла ссора, в ходе которой 25-летний мужчина, не сдержав агрессии, взял в руки стеклянную бутылку и ударил ею женщину по голове. А потом, увидев кухонный нож, нанес несколько ударов им в шею. От полученных телесных повреждений женщина скончалась на месте происшествия.

Поняв, что натворил, мужчина решил скрыть следы преступления тело женщины оттянул на заброшенный земельный участок, ножи помыл от пятен крови и пытался сжечь свою одежду. А затем немедленно поехал в областной центр, чтобы убежать как можно дальше от полиции. Однако ему это сделать не удалось. Сотрудники управления уголовного розыска задержали его в районе железнодорожного вокзала в городе Сумы.

Сейчас злоумышленник задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

В полиции открыто уголовное производство по признакам ч.1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины, в рамках которого устанавливаются обстоятельства и причины смерти потерпевшей.

Досудебное расследование продолжается, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Убийство
  • Отправить: share
  • Версия для печати
view counter

По тематике

Жительнице Сумщины дали 7 лет за решеткой за убийство сожителя
29.04.2021 16:04

Жительнице Сумщины дали 7 лет за решеткой за убийство сожителя

К 7 годам лишения свободы приговорена женщина, которая лишила жизни сожителя....

На Сумщине нашли труп пропавшего без вести месяц назад. Убийц тоже
28.04.2021 16:28

На Сумщине нашли труп пропавшего без вести месяц назад. Убийц тоже

На Сумщине полицейские разоблачили группу лиц, которых обоснованно подозревают в совершении убийства местного жителя...

Жителя Сумщины будут судить за убийство сестры
28.04.2021 15:12

Жителя Сумщины будут судить за убийство сестры

Недригайловским отделом Роменской окружной прокуратуры утвержден и направлен в суд обвинительный акт в отношении 43-летнего жителя Роменщины, который лишил жизни...

Полиция Конотопа разоблачила мужчину, который пошел на обидчика с топором
15.01.2021 13:14

Полиция Конотопа разоблачила мужчину, который пошел на обидчика с топором

В Конотопе во время совместного употребления спиртного двое мужчин поссорились, в результате чего один из них попал на больничную койку,...

На Сумщине брат молотком убил брата
07.12.2020 11:41

На Сумщине брат молотком убил брата

В Ахтырке во время домашней ссоры брат нанес брату телесные повреждения, от которых тот скончался....

Новости

На Сумщине 60 новых случаев заболевания коронавирусом: 4 летальных (подробности)
Сегодня 08:55
В Путивле в ДТП пострадал мотоциклист
Сегодня 11:34
В Сумах полиция задержала мужчину за убийство пенсионерки
Сегодня 11:18
В Сумах полицейские обнаружили у прохожего наркотики
Сегодня 11:09
На Сумщине воры украли у пенсионера древний мопед
Сегодня 10:27
Сумские спасатели предупреждают о порывах ветра
Сегодня 08:52
Сумской водитель второй раз за год попался копам пьяным за рулем
Сегодня 08:44
За 3 мая на Сумщине привили всего 24 человека
Сегодня 08:39
В среду сумской Центр админуслуг будет работать по скорректированному графику
Сегодня 08:13
На Сумщине прогнозируют заморозки, а потом +22°С
Вчера 18:18
На Сумщине ожидается чрезвычайный уровень пожарной опасности
Вчера 17:54
В Сумской СИЗО передали наркотики
Вчера 14:58
view counter

Цитата

В ОПЗЖ достатньо конструктивна позиція
В ОПЗЖ достатньо конструктивна позиція
Василь Хома
голова Сумської ОДА

Статьи

Кто из сумских нардепов самый богатый?
Сегодня 11:16
На Сумщине коронавирус идет на спад: но до желтой зоны ждать не меньше 5 дней (итоги недели)
Вчера 14:22
Детский хирург: особенности приема и наблюдения у специалиста
30.04.2021 16:36
Снятие Стрельченко: сведение счетов или переформатирование в областном совете?
28.04.2021 20:25
У СумДУ стартував 10-й ювілейний сезон ліги КВН «Сумка»
26.04.2021 16:49
На Сумщине коронавирус унес больше тысячи человек: итоги недели
26.04.2021 15:25
Как можно использовать гидравлику для КамАЗа
23.04.2021 16:43
Генпрокурор должна проверить информацию о теневой продаже "Сумытеплоэнерго" и причастность к ней главы ВР Разумкова, – Деркач
23.04.2021 16:25
Все, что нужно знать о испанском белом вине Херес
23.04.2021 15:59
Чергові перші 100 днів мера Сум
23.04.2021 14:14
Представники партії «Слуга Народу» Сумщини оголошують про старт всеукраїнського партійного донорського челенджу
21.04.2021 14:50
Мэр Сум экономит на замах
21.04.2021 11:10
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.