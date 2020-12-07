В Сумах полиция задержала мужчину за убийство пенсионерки Происшествие произошло 3 мая, около 19 часов, в Лебедине. В полицию поступило сообщение от мужчины об обнаружении тела своей соседки с признаками насильственной смерти.

На место происшествия немедленно выехала следственно-оперативная группа для установления всех обстоятельств происшествия. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники управления уголовного розыска, отдела уголовного анализа, следователи отделения полиции № 3 (г. Лебедин) и сотрудники других оперативных служб оперативно установили ход событий того дня. Оказалось, что во время общения между 79-летней женщиной и ее знакомым возникла ссора, в ходе которой 25-летний мужчина, не сдержав агрессии, взял в руки стеклянную бутылку и ударил ею женщину по голове. А потом, увидев кухонный нож, нанес несколько ударов им в шею. От полученных телесных повреждений женщина скончалась на месте происшествия.

Поняв, что натворил, мужчина решил скрыть следы преступления тело женщины оттянул на заброшенный земельный участок, ножи помыл от пятен крови и пытался сжечь свою одежду. А затем немедленно поехал в областной центр, чтобы убежать как можно дальше от полиции. Однако ему это сделать не удалось. Сотрудники управления уголовного розыска задержали его в районе железнодорожного вокзала в городе Сумы.

Сейчас злоумышленник задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

В полиции открыто уголовное производство по признакам ч.1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины, в рамках которого устанавливаются обстоятельства и причины смерти потерпевшей.

Досудебное расследование продолжается, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.