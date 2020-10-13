В Сумах полицейские обнаружили у прохожего наркотики При отработке территории работники роты полиции особого назначения обратили внимание на мужчину, который заметно нервничал при виде стражей порядка.

Проведя поверхностный осмотр работники полиции изъяли вещество, внешне похожее на «методон». 38-летний сумчанин не отрицал ни свою наркотическую зависимость, ни то, что изъятое вещество является наркотиком. Более того, добровольно выдал работникам полиции имеющуюся у него пластиковую капсулу с белым порошкообразным веществом весом 0,2 грамма. При этом мужчина утверждает, что готовил наркотики для собственного употребления.

Изъятое направлено на экспертизу в НИЭКЦ.

В полиции открыли уголовное производство по признакам ч. 1 ст. 309 Уголовного кодекса Украины «Незаконное производство, изготовление и хранение наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта». Мужчине грозит наказание в виде ограничения или лишения свободы на срок до трех лет, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.