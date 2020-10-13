Лента

Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 11:09149

В Сумах полицейские обнаружили у прохожего наркотики

При отработке территории работники роты полиции особого назначения обратили внимание на мужчину, который заметно нервничал при виде стражей порядка.

Проведя поверхностный осмотр работники полиции изъяли вещество, внешне похожее на «методон». 38-летний сумчанин не отрицал ни свою наркотическую зависимость, ни то, что изъятое вещество является наркотиком. Более того, добровольно выдал работникам полиции имеющуюся у него пластиковую капсулу с белым порошкообразным веществом весом 0,2 грамма. При этом мужчина утверждает, что готовил наркотики для собственного употребления.

Изъятое направлено на экспертизу в НИЭКЦ.

В полиции открыли уголовное производство по признакам ч. 1 ст. 309 Уголовного кодекса Украины «Незаконное производство, изготовление и хранение наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта». Мужчине грозит наказание в виде ограничения или лишения свободы на срок до трех лет, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Наркотики
  • Отправить: share
  • Версия для печати
view counter

По тематике

В Сумской СИЗО передали наркотики
Вчера 14:58

В Сумской СИЗО передали наркотики

За прошедшую неделю предупреждены попытки доставки запрещенных предметов в Сумской следственный изолятор....

В Сумах на Чешке поймали наркоманов
29.04.2021 13:24

В Сумах на Чешке поймали наркоманов

Патрульные задержали граждан, которые имели с собой, вероятно, запрещенные вещества....

У жителя Сумщины полицейские изъяли полкило марихуаны
27.04.2021 10:47

У жителя Сумщины полицейские изъяли полкило марихуаны

Наркотическое средство обнаружили работники полиции по месту жительства 35-летнего мужчины....

На Сумщине полицейские и пограничники изъяли крупную партию наркотического сырья
16.10.2020 16:48

На Сумщине полицейские и пограничники изъяли крупную партию наркотического сырья

Почти 5 килограммов маковой соломки, килограмм конопли, медицинские шприцы с опийным раствором, около 300 граммов конопляного семени и самодельное устройство...

На Белопольщине полиция изъяла почти 2 кг наркосодержащих растений
13.10.2020 16:47

На Белопольщине полиция изъяла почти 2 кг наркосодержащих растений

Во время патрулирования пгт Николаевка наряд сектора реагирования патрульной полиции остановил мотоциклиста, который двигался с нарушением Правил дорожного движения. В...

Новости

На Сумщине 60 новых случаев заболевания коронавирусом: 4 летальных (подробности)
Сегодня 08:55
В Путивле в ДТП пострадал мотоциклист
Сегодня 11:34
В Сумах полиция задержала мужчину за убийство пенсионерки
Сегодня 11:18
В Сумах полицейские обнаружили у прохожего наркотики
Сегодня 11:09
На Сумщине воры украли у пенсионера древний мопед
Сегодня 10:27
Сумские спасатели предупреждают о порывах ветра
Сегодня 08:52
Сумской водитель второй раз за год попался копам пьяным за рулем
Сегодня 08:44
За 3 мая на Сумщине привили всего 24 человека
Сегодня 08:39
В среду сумской Центр админуслуг будет работать по скорректированному графику
Сегодня 08:13
На Сумщине прогнозируют заморозки, а потом +22°С
Вчера 18:18
На Сумщине ожидается чрезвычайный уровень пожарной опасности
Вчера 17:54
В Сумской СИЗО передали наркотики
Вчера 14:58
view counter

Цитата

В ОПЗЖ достатньо конструктивна позиція
В ОПЗЖ достатньо конструктивна позиція
Василь Хома
голова Сумської ОДА

Статьи

Кто из сумских нардепов самый богатый?
Сегодня 11:16
На Сумщине коронавирус идет на спад: но до желтой зоны ждать не меньше 5 дней (итоги недели)
Вчера 14:22
Детский хирург: особенности приема и наблюдения у специалиста
30.04.2021 16:36
Снятие Стрельченко: сведение счетов или переформатирование в областном совете?
28.04.2021 20:25
У СумДУ стартував 10-й ювілейний сезон ліги КВН «Сумка»
26.04.2021 16:49
На Сумщине коронавирус унес больше тысячи человек: итоги недели
26.04.2021 15:25
Как можно использовать гидравлику для КамАЗа
23.04.2021 16:43
Генпрокурор должна проверить информацию о теневой продаже "Сумытеплоэнерго" и причастность к ней главы ВР Разумкова, – Деркач
23.04.2021 16:25
Все, что нужно знать о испанском белом вине Херес
23.04.2021 15:59
Чергові перші 100 днів мера Сум
23.04.2021 14:14
Представники партії «Слуга Народу» Сумщини оголошують про старт всеукраїнського партійного донорського челенджу
21.04.2021 14:50
Мэр Сум экономит на замах
21.04.2021 11:10
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.