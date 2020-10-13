В Сумах полицейские обнаружили у прохожего наркотики

Проведя поверхностный осмотр работники полиции изъяли вещество, внешне похожее на «методон». 38-летний сумчанин не отрицал ни свою наркотическую зависимость, ни то, что изъятое вещество является наркотиком. Более того, добровольно выдал работникам полиции имеющуюся у него пластиковую капсулу с белым порошкообразным веществом весом 0,2 грамма. При этом мужчина утверждает, что готовил наркотики для собственного употребления.
Изъятое направлено на экспертизу в НИЭКЦ.
В полиции открыли уголовное производство по признакам ч. 1 ст. 309 Уголовного кодекса Украины «Незаконное производство, изготовление и хранение наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта». Мужчине грозит наказание в виде ограничения или лишения свободы на срок до трех лет, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
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