На Сумщине воры украли у пенсионера древний мопед Лебединские правоохранители нашли и вернули владельцу угнанный мопед.

В полицию обратился 82-летний житель села Стеблянки на Лебединщине, который сообщил, что из его сарая был похищен мопед «Верховина-6» в нерабочем состоянии. В ходе оперативно-розыскных мероприятий была установлена причастность к преступлению двух местных жителей 25-ти и 16-ти лет. Мопед изъят и возвращен владельцу.

В полиции открыто уголовное производство по признакам ч. 3 ст. 185 «Кража» Уголовного кодекса Украины. Ребят ждет наказание в виде лишения свободы сроком от трех до шести лет, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.