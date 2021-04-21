На Сумщине 60 новых случаев заболевания коронавирусом: 4 летальных (подробности) По состоянию на 4 мая в Сумской области 73 383 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки COVID-19 подтвердили в 60 человек (Бурынский р-н - 3, Глухов - 3, Лебединский р-н - 1, Сумы - 50, Сумской р-н - 3).

За все время пандемии на Сумщине было зафиксировано 1135 летальных случая, из них за минувшие сутки - 4 (Глухов - 2, Сумы - 2).

Сейчас от COVID-19 в Сумской области выписаны 63954 человек, из них за минувшие сутки - 331 (Белопольский р-н - 44, Глухов – 17, Глуховский р-н - 4, Краснопольский р-н - 4, Лебедин – 20, Лебединский р-н - 22 Сумы - 202, Сумской р-н - 18).