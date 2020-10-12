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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 17:54228

На Сумщине ожидается чрезвычайный уровень пожарной опасности

Внимание! Предупреждение о пожарной опасности в Украине.

По данным Укргидрометцентра, 4 мая в большинстве районов центральных, восточных, Тернопольской, Хмельницкой, Черновицкой, Житомирской, Сумской, Одесской, Николаевской областей будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности, сообщает ГСЧС Украины.

Общество ГСЧС
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В ОПЗЖ достатньо конструктивна позиція
В ОПЗЖ достатньо конструктивна позиція
Василь Хома
голова Сумської ОДА

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