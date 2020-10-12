На Сумщине ожидается чрезвычайный уровень пожарной опасности

По данным Укргидрометцентра, 4 мая в большинстве районов центральных, восточных, Тернопольской, Хмельницкой, Черновицкой, Житомирской, Сумской, Одесской, Николаевской областей будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности, сообщает ГСЧС Украины.
На территории области зарегистрировано 5784 опасных событий. В результате пожаров погибло 4 человека. Огнем уничтожено и повреждено 27 зданий, 1...
В результате пожаров погибло 3 человека. Огнем уничтожено и повреждено 16 зданий, 4 единицы автотракторной техники....
Огнем уничтожено и повреждено 7 зданий, 2 единицы автотракторной техники. Случаев гибели и травмирования людей не зарегистрировано....
В результате пожаров погиб 1 человек. Огнем уничтожено и повреждено 20 зданий, 6 единиц автотракторной техники....
В результате пожаров погибли 2 человека, еще 1 человек травмирован. Огнем уничтожено и повреждено 30 зданий, 5 единиц автотракторной техники....