На Сумщине произошла тройная авария В субботу, 1 мая, в Ворожбе на перекрестке улиц Мира и Киреева, произошло ДТП с участием трех автомобилей.

Как сообщили в секторе реагирования патрульной полиции отделения полиции № 1 г. Белополье, три автомобиля – «Шевроле Лачетти», «Фольксваген Поло» и «Рено Трафик», - двигались по дороге по улице Мира. Намереваясь вернуть на улицу Киреева, водитель одной из машин затормозил, за ним сбавил скорость и водитель машины, двигавшейся позади. Но водитель «Рено» не рассчитал безопасную скорость и столкнулся с автомобилем, который ехал перед ним. В результате столкновения, вторая машина «догнала» первую.

Все автомобили получили механические повреждения, к счастью, обошлось без травмированных.

Как сообщает отдел коммуникации ГУНП в Сумской области, на водителя автомобиля «Рено Трафик» был составлен административный протоков по ст. 124 «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее повреждение транспортных средств, груза, автомобильных дорог, улиц, железнодорожных переездов, дорожных сооружений или другого имущества» КоАП, пишет Білопілля.Сіті.