Лента

Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 14:28454

На Сумщине произошла тройная авария

В субботу, 1 мая, в Ворожбе на перекрестке улиц Мира и Киреева, произошло ДТП с участием трех автомобилей.

Фото: Іван Кальченко

Как сообщили в секторе реагирования патрульной полиции отделения полиции № 1 г. Белополье, три автомобиля – «Шевроле Лачетти», «Фольксваген Поло» и «Рено Трафик», - двигались по дороге по улице Мира. Намереваясь вернуть на улицу Киреева, водитель одной из машин затормозил, за ним сбавил скорость и водитель машины, двигавшейся позади. Но водитель «Рено» не рассчитал безопасную скорость и столкнулся с автомобилем, который ехал перед ним. В результате столкновения, вторая машина «догнала» первую.

Все автомобили получили механические повреждения, к счастью, обошлось без травмированных.

Как сообщает отдел коммуникации ГУНП в Сумской области, на водителя автомобиля «Рено Трафик» был составлен административный протоков по ст. 124 «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее повреждение транспортных средств, груза, автомобильных дорог, улиц, железнодорожных переездов, дорожных сооружений или другого имущества» КоАП, пишет Білопілля.Сіті.

Право Дтп
  • Отправить: share
  • Версия для печати
view counter

По тематике

Сумские копы нашли водителя грузовика, который столкнулся с троллейбусом и скрылся с места ДТП (видео)
Сегодня 07:58

Сумские копы нашли водителя грузовика, который столкнулся с троллейбусом и скрылся с места ДТП (видео)

29 апреля, патрульные получили сообщение о ДТП на улице Герасима Кондратьева....

Сумские патрульные ищут виновника утреннего ДТП, в котором пострадал водитель
Вчера 20:04

Сумские патрульные ищут виновника утреннего ДТП, в котором пострадал водитель

Сегодня, 2 мая, около 4 часов утра, патрульные получили сообщение о ДТП на перекрестке улиц Харьковская и Сумской-Киевских дивизий....

В Сумах сбили пешехода
Вчера 09:54

В Сумах сбили пешехода

Полиция Сум устанавливает обстоятельства ДТП, в котором травмировался 60-летний пешеход....

Под Сумами спасатели освободили водителя из деформированной в результате ДТП легковушки
01.05.2021 12:07

Под Сумами спасатели освободили водителя из деформированной в результате ДТП легковушки

Сегодня, 1 мая, в 6:04 отделение 2-й государственной пожарно-спасательной части г. Сумы привлекалось для оказания помощи....

Стали известны подробности утренней аварии под Сумами (видео)
01.05.2021 11:21

Стали известны подробности утренней аварии под Сумами (видео)

Полиция устанавливает обстоятельства ДТП, в котором травмировался водитель....

Новости

На Сумщине еще 231 случай заболевания коронавирусом (подробности)
Сегодня 08:59
На Сумщине 175 новых случаев заболевания коронавирусом (подробности)
Вчера 09:26
В Сумской СИЗО передали наркотики
Сегодня 14:58
На Сумщине произошла тройная авария
Сегодня 14:28
В Глухове за распитие алкоголя в общественном месте школьник отделался предупреждением
Сегодня 13:54
Житель Сумщины украл у односельчанки продукты, приготовленные на Пасху
Сегодня 13:17
В Конотопе - 100-процентная загруженность ковидных коек
Сегодня 13:07
На Сумщине возле пункта пропуска через границу умер мужчина
Сегодня 12:53
Сумщина в ТОП-3 по новым случаям COVID-19 за сутки
Сегодня 08:41
На Пасху на Сумщине не прививали от коронавируса
Сегодня 08:03
Сумские копы нашли водителя грузовика, который столкнулся с троллейбусом и скрылся с места ДТП (видео)
Сегодня 07:58
Сумчан приглашают на соревнования по велоспорту
Сегодня 07:33
view counter

Цитата

В ОПЗЖ достатньо конструктивна позиція
В ОПЗЖ достатньо конструктивна позиція
Василь Хома
голова Сумської ОДА

Статьи

На Сумщине коронавирус идет на спад: но до желтой зоны ждать не меньше 5 дней (итоги недели)
Сегодня 14:22
Детский хирург: особенности приема и наблюдения у специалиста
30.04.2021 16:36
Снятие Стрельченко: сведение счетов или переформатирование в областном совете?
28.04.2021 20:25
У СумДУ стартував 10-й ювілейний сезон ліги КВН «Сумка»
26.04.2021 16:49
На Сумщине коронавирус унес больше тысячи человек: итоги недели
26.04.2021 15:25
Как можно использовать гидравлику для КамАЗа
23.04.2021 16:43
Генпрокурор должна проверить информацию о теневой продаже "Сумытеплоэнерго" и причастность к ней главы ВР Разумкова, – Деркач
23.04.2021 16:25
Все, что нужно знать о испанском белом вине Херес
23.04.2021 15:59
Чергові перші 100 днів мера Сум
23.04.2021 14:14
Представники партії «Слуга Народу» Сумщини оголошують про старт всеукраїнського партійного донорського челенджу
21.04.2021 14:50
Мэр Сум экономит на замах
21.04.2021 11:10
Стартувала послуга оформлення матеріальної допомоги для ФОПів та найманих працівників. Як її отримати?
21.04.2021 10:05
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.