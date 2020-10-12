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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 13:17150

Житель Сумщины украл у односельчанки продукты, приготовленные на Пасху

Домашнюю колбасу, полтушки индейки, несколько десятков яиц, полтора килограмма «красной» рыбы и котлеты украл из дома жительницы поселка Свеса односельчанин.

С заявлением о краже в полицию обратилась 52-летняя жительница поселка Свеса, что на Ямпольщине. Женщина рассказала, что в ее отсутствие в дом проник неизвестный и похитил из холодильника все продукты питания, которые она подготовила на Пасху.

Проведя розыскные мероприятия, правоохранители быстро установили причастность к краже неоднократно судимого 44-летнего местного жителя. Мужчина в тот день помогал хозяйке по хозяйству, рубил дрова, и видел, как женщина уехала из дома. Воспользовавшись ее отсутствием, он проник в дом и похитил понравившиеся продукты питания.

В отношении подозреваемого в полиции открыли уголовное производство по признакам ч. 3 ст. 185 «Кража» Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает от трех до шести лет лишения свободы. Окончательное наказание ему определит суд, сообщает Шосткинское районное управление полиции.

Право Кража
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Василь Хома
голова Сумської ОДА

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