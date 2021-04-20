В Конотопе - 100-процентная загруженность ковидных коек

На 100% загружена больница в Конотопе, пишет Суспільне. По состоянию на 2 мая в медучреждении, по данным СНБО, лечатся 74 человека с коронавирусом и 8 - с подозрением на инфицирование. В Конотопской ЦРБ не осталось свободных коек с подведенным кислородом.
В области 34 человека подключены к аппаратам ИВЛ. Из них 24 человека - в Сумах.
Напомним, что по состоянию на 3 мая на Сумщине – 73 323 случая заболевания коронавирусной инфекцией (+231 за последние сутки).
По состоянию на 3 мая в Сумской области 73 323 случаев заболевания коронавирусной инфекцией....
За воскресенье, 2 мая, в Сумской области выявлено 231 случай заболевания коронавирусной инфекцией....
По состоянию на 2 мая на Сумщине 73 092 случаев заболевания коронавирусной инфекцией....
По состоянию на 1 мая в Сумской области 72 917 случаев заболевания коронавирусной инфекцией....
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