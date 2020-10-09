В Сумской СИЗО передали наркотики За прошедшую неделю предупреждены попытки доставки запрещенных предметов в Сумской следственный изолятор.

В государственном учреждении «Сумской следственный изолятор» при осмотре посылки, поступившей заключенному Ш., 1986 года рождения, от гражданина Т., в пакете с рассыпным табаком было обнаружено зеленое вещество растительного происхождения, внешне похожее на наркотическое.

Там же при осмотре передачи, поступившей заключенному К., 1979 года рождения, от гражданки Г., в подкладке сумки было обнаружено пластиковую емкость с прозрачным веществом, внешне похожим на наркотическое.

По всем случаям проводится проверка, сообщает Северо-Восточное межрегиональное управление по вопросам исполнения уголовных наказаний.