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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 14:58127

В Сумской СИЗО передали наркотики

За прошедшую неделю предупреждены попытки доставки запрещенных предметов в Сумской следственный изолятор.

В государственном учреждении «Сумской следственный изолятор» при осмотре посылки, поступившей заключенному Ш., 1986 года рождения, от гражданина Т., в пакете с рассыпным табаком было обнаружено зеленое вещество растительного происхождения, внешне похожее на наркотическое.

Там же при осмотре передачи, поступившей заключенному К., 1979 года рождения, от гражданки Г., в подкладке сумки было обнаружено пластиковую емкость с прозрачным веществом, внешне похожим на наркотическое.

По всем случаям проводится проверка, сообщает Северо-Восточное межрегиональное управление по вопросам исполнения уголовных наказаний.

Право Наркотики СИЗО
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