На Сумщине еще 231 случай заболевания коронавирусом (подробности)

За минувшие сутки COVID-19 подтвердили у 231 человека (Белопольский район - 6, Конотоп - 38, Конотопский район - 6, Лебедин – 15, Лебединский район - 23, Ромны - 1, Сумы - 67, Сумской район - 12, Тростянецкий район - 1, Шостка - 59, Шосткинский район - 3).
За все время пандемии на Сумщине было зафиксирован 1131 летальный случай, из них за прошедшие сутки - 0.
Сейчас от COVID-19 в Сумской области выписаны 63 623 человек, из них за минувшие сутки - 133 (Белопольский район - 2, Краснопольский район - 1, Лебедин - 7, Лебединский район - 16, Сумы - 92, Сумской район - 15).
За воскресенье, 2 мая, в Сумской области выявлено 231 случай заболевания коронавирусной инфекцией....
По состоянию на 2 мая на Сумщине 73 092 случаев заболевания коронавирусной инфекцией....
По состоянию на 1 мая в Сумской области 72 917 случаев заболевания коронавирусной инфекцией....
Об этом сообщила заммэра Вера Мотречко....
По состоянию на 30 апреля 2021 в Сумщине 72729 случаев заболевания коронавирусной инфекцией....