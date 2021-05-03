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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 08:591

На Сумщине еще 231 случай заболевания коронавирусом (подробности)

По состоянию на 3 мая в Сумской области 73 323 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки COVID-19 подтвердили у 231 человека (Белопольский район - 6, Конотоп - 38, Конотопский район - 6, Лебедин – 15, Лебединский район - 23, Ромны - 1, Сумы - 67, Сумской район - 12, Тростянецкий район - 1, Шостка - 59, Шосткинский район - 3).

За все время пандемии на Сумщине было зафиксирован 1131 летальный случай, из них за прошедшие сутки - 0.

Сейчас от COVID-19 в Сумской области выписаны 63 623 человек, из них за минувшие сутки - 133 (Белопольский район - 2, Краснопольский район - 1, Лебедин - 7, Лебединский район - 16, Сумы - 92, Сумской район - 15).

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Общество Коронавирус
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