Сумщина в ТОП-3 по новым случаям COVID-19 за сутки За воскресенье, 2 мая, в Сумской области выявлено 231 случай заболевания коронавирусной инфекцией.

Всего в Украине - 2758 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 по состоянию на 3 мая 2021 года. В частности, заболели 116 детей и 23 медработника.

Также за минувшие сутки госпитализирован - 1591 человек; летальных случаев - 154; выздоровели - 5550 человек; осуществлено тестирований за сутки - 16 023 (в том числе методом ПЦР - 9298, методом ИФА - 1260, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 5465).

За все время пандемии в Украине заболело - 2085938 человек; выздоровели - 1681815 человек; летальных исходов - 44 750; проведения ПЦР-тестов - 9487141.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (360), Черкасской (233), Сумской (231), Донецкой (202) и Харьковской (164) областях.

Количество заболеваний в регионах в сутки:

- г. Киев - 95 случаев;

- Винницкая область - 64 случая;

- Волынская область - 108 случаев;

- Днепропетровская область - 360 случаев;

- Донецкая область - 202 случая;

- Житомирская область - 135 случаев;

- Закарпатская - 4 случая;

- Запорожская область - 103 случая;

- Ивано-Франковская область - 38 случаев;

- Киевская область - 74 случая;

- Кировоградская область - 116 случаев;

- Луганская область - 28 случаев;

- Львовская область - 94 случая;

- Николаевская область - 81 случай;

- Одесская область - 143 случая;

- Полтавская область - 104 случая;

- Ровенская область - 62 случая;

- Сумская область - 231 случай;

- Тернопольская область - 120 случаев;

- Харьковская область - 164 случая;

- Херсонская область - 46 случаев;

- Хмельницкая область - 30 случаев;

- Черкасская область - 233 случая;

- Черновицкая область - 61 случай;

- Черниговская область - 62 случая.