На Пасху на Сумщине не прививали от коронавируса

Во всей Украине было сделано всего 177 прививок. Прививали только в трех областях: Николаевской – 95, Луганской – 65 и Киевской – 17. Всего в Украине 755 101. На Сумщине – 24 833.
В субботу в Сумской области резко упало количество привитых за сутки....
Перед праздниками в Сумской области резко упало количество привитых за сутки....
В Сумской области снова резко выросло количество привитых за сутки....
В Сумской области резко выросло количество привитых за сутки....
Об этом сообщила во время брифинга заместитель начальника здравоохранения облгосадминистрации Галина Хомета....