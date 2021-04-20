На Пасху на Сумщине не прививали от коронавируса За 2 мая в Сумской области сделано 0 прививок от COVID-19.

Во всей Украине было сделано всего 177 прививок. Прививали только в трех областях: Николаевской – 95, Луганской – 65 и Киевской – 17. Всего в Украине 755 101. На Сумщине – 24 833.