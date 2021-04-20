Сумские копы нашли водителя грузовика, который столкнулся с троллейбусом и скрылся с места ДТП (видео) 29 апреля, патрульные получили сообщение о ДТП на улице Герасима Кондратьева.

На месте инспекторы обнаружили троллейбус «Богдан» без левого внешнего бокового зеркала. Оно лежало на асфальте впереди транспортного средства. Сам же 51-летний водитель объяснил, что, когда он остановился на остановке общественного транспорта для осуществления посадки / высадки пассажиров, то водитель грузовика ЗИЛ, не придерживаясь бокового интервала, совершил столкновение с троллейбусом, после чего, не останавливаясь, поехал дальше.

Просмотрев запись с видеорегистратора, инспекторы отдела розыска и обработки материалов ДТП уже на следующий день разыскали автомобиль ЗИЛ и его 70-летнего водителя.

Полицейские составили на него административные материалы по ст. 124 (Нарушение ПДД, повлекшее ДТП) и ст. 122-4 (Оставление места ДТП) КоАП. Материалы направлены в суд.

В случае если вы стали участником ДТП, оставайтесь на месте. Оставление места ДТП влечет за собой ответственность - штраф в размере 3400 гривен или лишение права управления транспортными средствами на срок от одного до двух лет, или административный арест на срок от десяти до пятнадцати суток.