Сумские копы нашли водителя грузовика, который столкнулся с троллейбусом и скрылся с места ДТП (видео)

На месте инспекторы обнаружили троллейбус «Богдан» без левого внешнего бокового зеркала. Оно лежало на асфальте впереди транспортного средства. Сам же 51-летний водитель объяснил, что, когда он остановился на остановке общественного транспорта для осуществления посадки / высадки пассажиров, то водитель грузовика ЗИЛ, не придерживаясь бокового интервала, совершил столкновение с троллейбусом, после чего, не останавливаясь, поехал дальше.
Просмотрев запись с видеорегистратора, инспекторы отдела розыска и обработки материалов ДТП уже на следующий день разыскали автомобиль ЗИЛ и его 70-летнего водителя.
Полицейские составили на него административные материалы по ст. 124 (Нарушение ПДД, повлекшее ДТП) и ст. 122-4 (Оставление места ДТП) КоАП. Материалы направлены в суд.
В случае если вы стали участником ДТП, оставайтесь на месте. Оставление места ДТП влечет за собой ответственность - штраф в размере 3400 гривен или лишение права управления транспортными средствами на срок от одного до двух лет, или административный арест на срок от десяти до пятнадцати суток.
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