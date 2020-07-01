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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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Сумской студент с «бронзой» Кубка Европы

1-2 мая в Загребе (Хорватия) проходил второй Открытый кубок Европы по дзюдо.

Сборная Украины выставила на турнир одну из самых многочисленных делегаций - 32 дзюдоистов: 21 мужчину и 11 женщин. Они принесли в копилку сборной 3 медаль: 1 золотую и 2 бронзовых. Это 7-й результат среди сборных.

Среди бронзовых призеров и студент СумГУ Геворг Манукян в весовой категории до 81 кг. На 7-м месте завершила еще одна наша студентка турнир Анастасия Антипина (63 кг).

Лучшими стали итальянцы – 3 золота и 3 серебра, дальше – Испания (2-1-2) и Словения (2-0-1)…

Спорт Геворг Манукян Дзюдо
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