Сумские патрульные ищут виновника утреннего ДТП, в котором пострадал водитель Сегодня, 2 мая, около 4 часов утра, патрульные получили сообщение о ДТП на перекрестке улиц Харьковская и Сумской-Киевских дивизий.

Предварительно, водитель неустановленного автомобиля, поворачивая направо с улицы Сумско-Киевских дивизий на улицу Харьковскую, выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с автомобилем Peugeot 206. В дальнейшем транспортное средство оставило место происшествия. Вследствие ДТП 33-летний водитель Peugeot 206 получил телесные повреждения.

Просим всех очевидцев или лиц, которые владеют какой-либо информацией по поводу данного ДТП позвонить на службу 102 и помочь установить личность водителя или номерные знаки транспортного средства причастного к ДТП.