Сумские патрульные ищут виновника утреннего ДТП, в котором пострадал водитель

Предварительно, водитель неустановленного автомобиля, поворачивая направо с улицы Сумско-Киевских дивизий на улицу Харьковскую, выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с автомобилем Peugeot 206. В дальнейшем транспортное средство оставило место происшествия. Вследствие ДТП 33-летний водитель Peugeot 206 получил телесные повреждения.
Просим всех очевидцев или лиц, которые владеют какой-либо информацией по поводу данного ДТП позвонить на службу 102 и помочь установить личность водителя или номерные знаки транспортного средства причастного к ДТП.
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