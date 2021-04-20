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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 12:441

У мэра Сум негативный тест на коронавирус

Об этом сообщил сам мэр Александр Лысенко во время стрима на своей странице в Фейсбуке.

По его словам, у него были симптомы как при COVID-19, однако ПЦР-тест показал отрицательный результат. Тем не менее пока он на больничном.

Политика
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В ОПЗЖ достатньо конструктивна позиція
Василь Хома
голова Сумської ОДА

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