У мэра Сум негативный тест на коронавирус Об этом сообщил сам мэр Александр Лысенко во время стрима на своей странице в Фейсбуке.

По его словам, у него были симптомы как при COVID-19, однако ПЦР-тест показал отрицательный результат. Тем не менее пока он на больничном.