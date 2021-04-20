Заради рекордного тризуба з ялинок у Конотопі переорали 2 га лук, які збереглися з козацьких часів 30 квітня у Конотопі висадили 9 тисяч дерев біля конотопського аеродрому.

Про це писали мало не всі ЗМІ, піарилися мер Конотопа Артем Семеніхін, губернатор Сумщини Василь Хома та інші офіційні особи. Проте є й інша думка. Її виклали у групі Друзі Сеймського ландшафтного парку:

«Конотопське летовище ім. Симона Петлюри з екологічної точки зору - один з небагатьох залишків лучних степів. Знаменита Михайлівська цілина збереглася, бо там коні паслися, а тут літаки літали і навколо злітних смуг косилося. Ідеальні умови для збереження рослинності остепнених лук. Рідко в якому заповіднику такого режиму дотримуються!

Аж раптом летовище перейменовують і вирішують поставити рекорд під "етикеткою" екологічної акції з посадки дерев. Більше двох гектарів чорнозему орють (1), 9 тис. ялинок садять. Це що? Тайга виходить. Екологічно? Зовсім ні!

Схотіли посадити ялинки в формі тризуба - ОК (5)! Патріотично, але в такому форматі зовсім не екологічно:

- якщо це дійсно ялинки (2), а не сосни, то їм тут буде сутужно, бо клімат і умови не підходять;

- знищили два гектари остепнених лук з шикарним травостоєм, що зберігся тут з козацьких часів;

- ділянка на летовищі унікальна, бо це рівнина, а не якийсь схил яру, де рештки конотопських степів можна з великими труднощами знайти;

- наша влада (4), місцеве самоврядування (1), працівники культури (3) і лісгосп - потенційні клієнти лікаря-екопатолога, та ще таких поки нема, але як потрібні!!!

Якщо хтось буде заявляти, що Конотоп - козацьке місто - покажіть йому цю тайгу (https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3895926007195464&id=1328809313907159)

Що й говорити... на перехресті політики, історії, екології та культури іноді трапляються казуси, причиною яких є популізм».