В Сумах сбили пешехода Полиция Сум устанавливает обстоятельства ДТП, в котором травмировался 60-летний пешеход.

Сегодня, 2 мая, около 7.30, по улице Белопольское шоссе в Сумах водитель автомобиля «Деу Ланос» совершил наезд на пешехода.

Сейчас полиция выясняет все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия. Мужчину с телесными повреждениями госпитализировали в больницу.

В полиции решается вопрос об открытии уголовного производства по ст. 286 Уголовного кодекса Украины «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами», сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.