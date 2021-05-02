На Сумщине 175 новых случаев заболевания коронавирусом (подробности) По состоянию на 2 мая на Сумщине 73 092 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки COVID-19 подтвердили у 175 человек (Белопольский район - 13, Бурынский район - 4, Великописаревский район - 3, Глухов - 8, Глуховский район - 3, Конотоп - 10, Краснопольский район - 8, Лебедин – 12, Лебединский район - 3, Недригайловский район - 1, Ахтырка - 15, Ромны - 9, Роменский район - 9, Сумы - 64, Сумской район - 9, Тростянецкий район - 4.)

За все время пандемии на Сумщине было зафиксировано 1131 летальный случай, из них за прошедшие сутки - 0.

Сейчас от COVID-19 в Сумской области выписаны 63 490 человек, из них за минувшие сутки - 126 (Белопольский район - 7, Бурынский район - 1, Глухов - 5, Глуховский район - 5, Краснопольский район - 25, Липоводолинский район - 1, Сумы - 50, Сумской район - 26, Тростянецкий район - 6).