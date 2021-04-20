Сумские аматоры отыграли в чемпионате Украины 1 мая прошли матчи 18-го тура чемпионата Украины по футболу среди аматоров.

В группе 2 «Виктория» из Николаевки принимала столичный «Левый берег». Наши победили со счетом 2:1 (забивали Акимов (38), Гранкин (90+4, с пен.).

После 18 туров «Виктория» лидирует с 46 очками после 17 игр.

В группе 3 ФК «Сумы» в Байраке на стадионе «Альянс-Арена» обыграл СК «Каховка» 3:0 (Шаврин (13, 62), Запорожец (33).

ФК «Тростянец» с запорожским «Металлургом-2» дома сыграл в ничью 1:1 (Слипухин (40).

«Сумы» на третьем месте с 42 очками в 18 играх, «Тростяец» - на 8-м с 20-ю.