Поліція Сум розшукує шахраїв, які видурили у пенсіонерки всі заощадження

Відділ комунікації поліції Сумської області
Злоумышленницы посетили квартиру пожилой женщины под видом «контролеров водоканала» с целью проверки счетчиков воды, а потом предложили ей заменить «старые»...
Сумчанка Ирина Шатерная стала жертвой мошенников, о чем она рассказала в Фейсбуке....
В один день в полицию Глухова обратились две женщины, которые пострадали от действий аферистов на известном Интернет-ресурсе....
Преступники атакуют карточные счета клиентов ПУМБа и других украинских банков - со счетов людей исчезают деньги. Взломы идут через сервис...
Украинских интернет-провайдеров обязали в течение ближайшего времени заблокировать 426 сайтов....