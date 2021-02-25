Поліція Сум розшукує шахраїв, які видурили у пенсіонерки всі заощадження

Про злочин до поліції повідомила 60-річна жінка. Вона розповіла, що до її 81-річної матері зателефонував невідомий, який сказав що її син побив людину. Та додав, що для звільнення його від відповідальності за скоєне необхідні великі кошти. Тож мати аби допомогти сину віддала незнайомцям всі гроші, що в неї були – а це 800 доларів США, 300 євро та 200 гривень.Вже пізніше коли зрозуміла, що її обманули розповіла про це дочці, яка і звернулась до поліції.Наразі поліцейські проводять заходи з метою встановлення та затримання аферистів. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ст. 190 Кримінального кодексу «Шахрайство».Поліція вкотре наголошує громадянам не довіряти незнайомим співрозмовникам.Якщо до вас телефонують та повідомляють, що хтось з рідних потрапив у поліцію, ДТП тощо, вимагаючи при цьому гроші - перевірте, де насправді знаходиться ваша близька людина. Будьте обачними і вам не доведеться стати жертвою аферистів.

Відділ комунікації поліції Сумської області