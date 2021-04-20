В Сумах задержали торговца оружием Сотрудники управления уголовного розыска Главного управления Национальной полиции области разоблачили 25-летнего жителя областного центра в сбыте боевой гранаты «РГД-5».

К оперативникам поступила информация о том, что один из жителей Сум планирует сбыть боеприпасы. В ходе проверки информация нашла свое подтверждение. Злоумышленником оказался 25-летний ранее судимый мужчина. Он объясняет, что нашел боеприпас в лесополосе и забрал его себе, чтобы в дальнейшем продать.

Боеприпасы изъяли и направили на экспертизу. Согласно заключению экспертизы - это боевая граната «РГД-5».

Полицейские под процессуальным руководством прокуратуры уже сообщили мужчине о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины «Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами».

Злоумышленнику избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.