Под Сумами спасатели освободили водителя из деформированной в результате ДТП легковушки

По предварительным данным, на автодороге «Сумы-Полтава», вблизи с. Верхняя Сыворотка Сумского района столкнулись Chevrolet Cruze и грузовик с полуприцепом.
В результате ДТП водителя легковушки зажало в салоне авто. С помощью спецоборудования спасатели освободили водителя и перенесли в «скорую». Пострадавшего медработники доставили в Сумы в больницу.
Для оказания помощи привлекалось 4 человека личного состава и 1 единица техники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.
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