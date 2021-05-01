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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 12:0789

Под Сумами спасатели освободили водителя из деформированной в результате ДТП легковушки

Сегодня, 1 мая, в 6:04 отделение 2-й государственной пожарно-спасательной части г. Сумы привлекалось для оказания помощи.

По предварительным данным, на автодороге «Сумы-Полтава», вблизи с. Верхняя Сыворотка Сумского района столкнулись Chevrolet Cruze и грузовик с полуприцепом.

В результате ДТП водителя легковушки зажало в салоне авто. С помощью спецоборудования спасатели освободили водителя и перенесли в «скорую». Пострадавшего медработники доставили в Сумы в больницу.

Для оказания помощи привлекалось 4 человека личного состава и 1 единица техники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Право Дтп
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