Стали известны подробности утренней аварии под Сумами (видео)

Сегодня, 1 мая, около 6.00, на автодороге в селе Верхняя Сыроватка Сумского района столкнулись грузовой автомобиль «Рено» с полуприцепом под управлением 46-летнего водителя и легковой автомобиль «Шевроле Круз» под управлением 61-летнего мужчины.
В результате столкновения водитель «Шевроле» получил телесные повреждения. «Скорой» он был госпитализирован в больницу.
Сейчас полиция выясняет причины и обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.
Решается вопрос об открытии уголовного производства по ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами», сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
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