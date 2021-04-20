Стали известны подробности утренней аварии под Сумами (видео) Полиция устанавливает обстоятельства ДТП, в котором травмировался водитель.

Сегодня, 1 мая, около 6.00, на автодороге в селе Верхняя Сыроватка Сумского района столкнулись грузовой автомобиль «Рено» с полуприцепом под управлением 46-летнего водителя и легковой автомобиль «Шевроле Круз» под управлением 61-летнего мужчины.

В результате столкновения водитель «Шевроле» получил телесные повреждения. «Скорой» он был госпитализирован в больницу.

Сейчас полиция выясняет причины и обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.

Решается вопрос об открытии уголовного производства по ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами», сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.