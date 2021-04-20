Под Сумами произошло жуткое ДТП (обновлено)

По предварительной информации, водитель «Шевроле Круз» выехал на встречную полосу и столкнулся с фурой. Водителя легковушки с многочисленными травмами доставили в больницу, пишет 0542.ua.
Как сообщили в полиции Сумщины, авария произошла около 6 утра. Столкнулись автомобили "Шевроле круз" и грузовик "Рено". Водитель легковушки, 1960 г.р., с тяжелыми травмами доставлен в больницу. Водитель грузовика, 1975 г.р., не пострадал. Решается вопрос об октрытии уголовного производства.
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