На Сумщине за день вакцинировали 1912 человек от COVID-19

За пятницу было привито 1912 человек, всего – 24634. При этом за предыдущий день – 3402, днем ранее 2435.
В Украине за сутки вакцинировано 49 855 (в четверг - 73 256 человек). Всего с начала вакцинации – 752 293.
В Сумской области снова резко выросло количество привитых за сутки....
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