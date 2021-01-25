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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 08:04358

На Сумщине за день вакцинировали 1912 человек от COVID-19

Перед праздниками в Сумской области резко упало количество привитых за сутки.

За пятницу было привито 1912 человек, всего – 24634. При этом за предыдущий день – 3402, днем ранее 2435.

В Украине за сутки вакцинировано 49 855 (в четверг - 73 256 человек). Всего с начала вакцинации – 752 293.

Общество Вакцинация
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Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
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Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
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