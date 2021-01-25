На Сумщине за день вакцинировали 1912 человек от COVID-19 Перед праздниками в Сумской области резко упало количество привитых за сутки.

За пятницу было привито 1912 человек, всего – 24634. При этом за предыдущий день – 3402, днем ранее 2435.

В Украине за сутки вакцинировано 49 855 (в четверг - 73 256 человек). Всего с начала вакцинации – 752 293.