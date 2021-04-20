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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Вчера 23:03180

Сумские полицейские оперативно разыскали сбежавшего из дома 13-летнего парня

Меньше суток понадобилось сотрудникам ювенальной превенции Сумского районного управления полиции, чтобы установить местонахождение 13-летнего жителя Сум Артема Сердюка.

Утром в дежурную часть Сумского районного управления полиции позвонила женщина и сообщила, что вчера вечером ее сын ушел из дома и исчез. На поиски парня были привлечены полицейские города и ориентированы другие подразделения полиции.

Уже через несколько часов поисков полицейским удалось установить местонахождение подростка. Как оказалось, все это время Артем находился в заброшенном здании.

Во время разговора с правоохранителями юноша объяснил поступок ссорой с отцом.

Сейчас жизни и здоровью парня ничего не угрожает. С Артемом полицейские провели воспитательную беседу о недопустимости такого поведения. А он, в свою очередь, пообещал сделать надлежащие выводы и не повторять подобные поступки в будущем, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

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Василь Хома
голова Сумської ОДА

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