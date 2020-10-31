«Альянс» продлил беспроигрышную серию в Первой лиге Липоводолинцы не проигрывают уже 6 матчей подряд.

Сегодня, 30 апреля, в Сумах прошла игра 24-го тура чемпионата Украины по футболу в Первой лиге между «Альянсом» и краматорским «Авангардом».

Равная игра и завершилась равным счетом. Сначала на 36-й минуте счет открыли гости, - Максим Ермоленко реализовал пенальти за фол на себе. Хозяева восстановили статус-кво в начале второго тайма после удара головой Ярослава Сидоренко с паса Николая Агапова.

Концовка матча вышла нервной, с множеством фолов, так что судье пришлось показать 11 желтых и одну красную карточки (удалили игрока гостей).

В итоге 1:1 – шестая подряд игра «Альянса» без поражений, что является рекордом команды в Первой лиге. У липоводолинцев 34 очка, и они поднялись на 7-е место в турнирной таблице.