Лента

Сергей Скакун
Сергей Скакун
Вчера 20:43652

«Хватит кормить Бандеру и Киев». На Сумщині залізничник ледь не сів до тюрми за лайки

Конотопський міськрайонний суд Сумської області визнав винним машиніста електровоза локомотивного депо Конотоп за посягання на територіальну цілісність України і повалення конституційного ладу і призначив три роки тюрми, які замінено на один рік іспитового терміну.

Про це повідомляє «Главком» з посиланням на вирок від 23 квітня.

Протягом жовтня-листопада 2020 року залізничник сидів у соціальній мережі «Одноклассники», в якій зареєстрований з 2009 року, та лайкав публікації проросійського характеру, які з’являлися у нього на сторінці.

Зокрема, він поставив відмітку «Класс» під ілюстрацією, на якій зображені державні прапори Росії, України та Білорусі з написом: «Никто не забыт, ничто не забыто! Свергнем действующую власть Киева! Только тогда мы сможем обьединиться в составе России, Белоруси и Украины по принципу Три единства! Кто согласен – лайк и репост! Наша сила – в единстве!».

Крім цього, обвинувачений поставив відмітку «Класс» на зображені політико-географічної мапи України, де частина областей (Харківська, Донецька, Луганська, Дніпропетровська, Запорізька, Миколаївська, Одеська, Херсонська та Автономна Республіка Крим) мали біло-синьо-червоне забарвлення у вигляді державного прапору Росії. Під зображенням мапи України був напис: « Хватит кормить Бандеру и Киев Юг и Восток – Присоединяйся к России!».

Ще лайкнув машиніст графічне зображення шестикутної зірки (зірки Давида) з написом «Валіть окупаційну владу України!» та заклик-звернення до мешканців України, Росії та Білорусі щодо протидії колективному Заходу створити єдину державу, приєднавшись до Росії.

На початку квітня 2021 року обвинувачений уклав із прокурором угоду про визнання винуватості, в якій узгодили міру покарання. Суд погодився її затвердити.

Право
  • Отправить: share
  • Версия для печати
view counter

Новости

Сумчани зможуть подивитися відеотрансляції Великодніх богослужінь із двох храмів
Вчера 13:49
На Сумщине 72729 случаев COVID-19: подробности
Вчера 08:43
С 1 мая сумчане могут остаться без горячей воды
29.04.2021 13:30
Сумские полицейские оперативно разыскали сбежавшего из дома 13-летнего парня
Вчера 23:03
«Альянс» продлил беспроигрышную серию в Первой лиге
Вчера 21:00
«Хватит кормить Бандеру и Киев». На Сумщині залізничник ледь не сів до тюрми за лайки
Вчера 20:43
В центре Сум произошла драка (видео)
Вчера 20:34
Сумські поліцейські розшукують безвісті зниклого малолітнього Артема Сердюка
Вчера 18:07
Як провести травневі свята і Великдень без шкоди для довкілля та власного гаманця?
Вчера 17:14
Сумские студенты стали чемпионами Украины по кикбоксингу
Вчера 16:36
Сумським прикордонникам презентували пісню “Зелений берет”
Вчера 15:54
Ушел из жизни бывший глава Лебединского горисполкома
Вчера 15:16
view counter

Цитата

В ОПЗЖ достатньо конструктивна позиція
В ОПЗЖ достатньо конструктивна позиція
Василь Хома
голова Сумської ОДА

Статьи

Детский хирург: особенности приема и наблюдения у специалиста
Вчера 16:36
Снятие Стрельченко: сведение счетов или переформатирование в областном совете?
28.04.2021 20:25
У СумДУ стартував 10-й ювілейний сезон ліги КВН «Сумка»
26.04.2021 16:49
На Сумщине коронавирус унес больше тысячи человек: итоги недели
26.04.2021 15:25
Как можно использовать гидравлику для КамАЗа
23.04.2021 16:43
Генпрокурор должна проверить информацию о теневой продаже "Сумытеплоэнерго" и причастность к ней главы ВР Разумкова, – Деркач
23.04.2021 16:25
Все, что нужно знать о испанском белом вине Херес
23.04.2021 15:59
Чергові перші 100 днів мера Сум
23.04.2021 14:14
Представники партії «Слуга Народу» Сумщини оголошують про старт всеукраїнського партійного донорського челенджу
21.04.2021 14:50
Мэр Сум экономит на замах
21.04.2021 11:10
Стартувала послуга оформлення матеріальної допомоги для ФОПів та найманих працівників. Як її отримати?
21.04.2021 10:05
Чи готова Сумщина до відкриття ринку землі?
20.04.2021 15:21
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.