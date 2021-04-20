Як провести травневі свята і Великдень без шкоди для довкілля та власного гаманця? Сьогодні, 30.04.2021, Державна екологічна інспекція у Сумській області разом зі стажистами та членами ГО «Голос вулиці» провела серед населення роз’яснювальну роботу.

Зокрема, напередодні травневих свят та Великодня людям розказали, як під час відпочинку не нашкодити довкіллю та святковому настрою. Громадянам вручили пам’ятки із переліком основних заборон та зазначенням максимальних розмірів штрафів, передбачених Кодексом України про адміністративні правопорушення. Також кожному було повідомлено, що по всій території Сумщини на вихідних працюватимуть рейдові групи, які фіксуватимуть порушення вимог природоохоронного законодавства.

А тому, плануючи свій відпочинок, пам’ятайте: • йдучи на шашлики, захопіть з собою сміттєві мішки, аби після відпочинку прибрати за собою відходи (ст. 82 КУпАП: штраф за порушення вимог щодо поводження з відходами для громадян – до 1360 грн., для посадових осіб – до 1700 грн.)

• зібравшись порибалити, візьміть з собою лише 1 спінінг чи 1 вудку з 1 гачком, і обирайте місце на березі водойми у межах населеного пункту, оскільки відбувається нерест водних біоресурсів (ч. 3 ст. 85 КУпАП: штраф за порушення правил рибальства для громадян – до 170 грн., для посадових осіб – до 510 грн.; ч. 4 ст. 85 КУпАП: штраф за грубе порушення правил рибальства для громадян – до 680 грн., для посадових осіб – до 850 грн. + конфіскація знарядь і засобів вчинення правопорушення та незаконно добутих біоресурсів + збитки за кожну незаконно добуту особину)

• поїхавши на відпочинок до лісу, річки чи іншої екосистеми, не галасуйте та не вмикайте музику – зараз триває «Сезон тиші» (ст. 87 КУпАП: штраф за порушення вимог щодо охорони середовища перебування і шляхів міграції, переселення, акліматизації та схрещування диких тварин для громадян до 850 грн., для посадових осіб до 1190 грн.)

• не розводьте багаття на відкритому ґрунті (ст. 77 КУпАП: штраф за порушення вимог пожежної безпеки в лісах тягне для громадян – до 4590 грн., для посадових осіб – до 15300 грн.)

• не витоптуйте галявини і не збирайте першоцвіти, тим більше ті, що занесені до Червоної Книги України (ст. 90 КУпАП: штраф за погіршення, знищення середовища перебування тварин і рослин, які занесені до ЧКУ, знищення, незаконне вилучення їх з природного для громадян до 510 грн., для посадових осіб до 850 грн. + збитки за кожен корінець рослини)