Ушел из жизни бывший глава Лебединского горисполкома

Иван Макарович занимал должность главы исполкома Лебединского городского совета с 05.03.1985 по 01.11.1989, посвятив свою трудовую деятельность служению громаде.
Трудно найти слова утешения, когда происходит непоправимое - смерть близкого человека. Мы не в состоянии изменить обстоятельства, а лишь просим Всевышнего дать сил родным перенести боль утраты. Разделяем горе родных. Вечная и светлая память...
На 89-м году жизни скончался сумской тренер Виталий Иванович Романько....
Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщил мэр Конотопа Артем Семенихин....
21 апреля ушел из жизни известный в Конотопе музыкант, композитор Владимир Васильевич Маляров....
Печальной новостью поделилась представитель Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания в Сумской области Лариса Якубенко в Фейсбуке....
Управление Сумской епархии с прискорбием извещает, что 7 апреля, в праздник Благовещения Пресвятой Богородицы, на 85-м году жизни почил в...