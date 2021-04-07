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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 15:16307

Ушел из жизни бывший глава Лебединского горисполкома

Исполнительный комитет и депутатский корпус Лебединского городского совета выражает глубокое, искреннее сочувствие родным и близким Могильного Ивана Макаровича по поводу его смерти.

Иван Макарович занимал должность главы исполкома Лебединского городского совета с 05.03.1985 по 01.11.1989, посвятив свою трудовую деятельность служению громаде.

Трудно найти слова утешения, когда происходит непоправимое - смерть близкого человека. Мы не в состоянии изменить обстоятельства, а лишь просим Всевышнего дать сил родным перенести боль утраты. Разделяем горе родных. Вечная и светлая память...

Общество Утрата
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В ОПЗЖ достатньо конструктивна позиція
В ОПЗЖ достатньо конструктивна позиція
Василь Хома
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Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
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В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
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В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
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«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

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