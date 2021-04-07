Ушел из жизни бывший глава Лебединского горисполкома Исполнительный комитет и депутатский корпус Лебединского городского совета выражает глубокое, искреннее сочувствие родным и близким Могильного Ивана Макаровича по поводу его смерти.

Иван Макарович занимал должность главы исполкома Лебединского городского совета с 05.03.1985 по 01.11.1989, посвятив свою трудовую деятельность служению громаде. Трудно найти слова утешения, когда происходит непоправимое - смерть близкого человека. Мы не в состоянии изменить обстоятельства, а лишь просим Всевышнего дать сил родным перенести боль утраты. Разделяем горе родных. Вечная и светлая память...