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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 15:09282

Что прогнозируют синоптики сумчанам на Пасху?

На Пасхальные праздники погода Сумщины будет формироваться под влиянием атмосферного фронта и теплого сектора циклона с юго-запада.

Ожидается теплая, неустойчивая погода, временами с небольшими кратковременными дождями, местами с грозой.

1 мая: переменная облачность, ночью дождь, местами гроза, днем без существенных осадков. Ветер западный 7-12 м/с. Температура ночью +8 .. + 13 °С, днем +15 .. + 20 °С.

2 мая: облачно с прояснениями, ночью без существенных осадков, днем местами небольшой дождь. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура ночью +6 .. + 11 °С, днем +15 .. + 20 °С.

3 мая: переменная облачность, временами дождь, местами гроза. Ветер юго-западный 7-12 м/с, днем местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью +8 .. + 13 °С, днем +14 .. + 19 °С.

Общество Прогноз погоды
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Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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