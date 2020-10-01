Что прогнозируют синоптики сумчанам на Пасху?

Ожидается теплая, неустойчивая погода, временами с небольшими кратковременными дождями, местами с грозой.
1 мая: переменная облачность, ночью дождь, местами гроза, днем без существенных осадков. Ветер западный 7-12 м/с. Температура ночью +8 .. + 13 °С, днем +15 .. + 20 °С.
2 мая: облачно с прояснениями, ночью без существенных осадков, днем местами небольшой дождь. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура ночью +6 .. + 11 °С, днем +15 .. + 20 °С.
3 мая: переменная облачность, временами дождь, местами гроза. Ветер юго-западный 7-12 м/с, днем местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью +8 .. + 13 °С, днем +14 .. + 19 °С.
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