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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 15:54158

Сумським прикордонникам презентували пісню “Зелений берет”

Сумський прикордонний загін підтримує дружні стосунки з учасниками гурту «Chill» з селища міського типу Миколаївки, що на Білопільщині.

Минулого року молоді музиканти до Дня захисника України презентували охоронцям кордону пісню та кліп «Ти – прикордонник». Відтоді між хлопцями і прикордонниками зав’язалася дружба, до якої активно долучилися й ветерани-прикордонники – підполковник запасу Юрій Борисюченко та майор запасу Анатолій Хлонь.

Після виходу в світ пісні «Ти – прикордонник» Анатолій Хлонь, який є автором тексту, майже відразу приступив до написання чергового твору. І вже невдовзі були написані слова до майбутньої пісні «Зелений берет».

Музикантам гурту «Chill» Олексію Федині та Максиму Близнюку слова пісні запали до душі, і вони пообіцяли до професійного свята тих, хто захищає й боронить кордони країни та першими дають відсіч ворогові, написати музику та створити пісню. Хлопці свою обіцянку виконали.
І вже сьогодні, 30 квітня, у День прикордонника України учасники гурту «Chill» зробили музичний подарунок колективу Сумського прикордонного загону, виконали пісню «Зелений берет», кліп на яку ви маєте змогу переглянути.

Досуг Песня Пограничники
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