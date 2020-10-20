Сумським прикордонникам презентували пісню “Зелений берет”

Минулого року молоді музиканти до Дня захисника України презентували охоронцям кордону пісню та кліп «Ти – прикордонник». Відтоді між хлопцями і прикордонниками зав’язалася дружба, до якої активно долучилися й ветерани-прикордонники – підполковник запасу Юрій Борисюченко та майор запасу Анатолій Хлонь.
Після виходу в світ пісні «Ти – прикордонник» Анатолій Хлонь, який є автором тексту, майже відразу приступив до написання чергового твору. І вже невдовзі були написані слова до майбутньої пісні «Зелений берет».
Музикантам гурту «Chill» Олексію Федині та Максиму Близнюку слова пісні запали до душі, і вони пообіцяли до професійного свята тих, хто захищає й боронить кордони країни та першими дають відсіч ворогові, написати музику та створити пісню. Хлопці свою обіцянку виконали.
І вже сьогодні, 30 квітня, у День прикордонника України учасники гурту «Chill» зробили музичний подарунок колективу Сумського прикордонного загону, виконали пісню «Зелений берет», кліп на яку ви маєте змогу переглянути.
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