Сумские студенты стали чемпионами Украины по кикбоксингу

В соревнованиях приняли участие около 500 спортсменов из 17 регионов Украины.
В разделе фулл-контакт среди взрослых студенты СумГУ завоевали 2 золотые медали. В весовой категории до 60 кг чемпионом Украины стал студент 2 курса, мастер спорта Михаил Гайнутдинов. Еще одно золото в весовой категории до 70 кг завоевал студент 4 курса Олег Сенюк. Благодаря этому результату Олег ближайшее время также должен получить звание мастера спорта Украины.
Тренирует спортсменов Коренев Николай Николаевич.
12-15 марта в Одессе проходил чемпион Украины по кикбоксингу WAKO среди взрослых....
13-16 февраля в Броварах проходил чемпионат Украины по кикбоксингу WAKO среди юношей и юниоров....
21-22 декабря в Киеве прошел открытый Кубок Украины по кикбоксингу WKA....
На выходных в Ровно кубок Украины по кикбоксингу WAKO среди детей, юношей и юниоров....
Чемпионат мира по кикбоксингу проходил в г. Марина Ди Каррара (Италия) с 31 октября по 3 ноября....