Сумские студенты стали чемпионами Украины по кикбоксингу 25 апреля в Харькове завершился чемпионат Украины по кикбоксингу WPKA среди взрослых, юниоров и юношей.

В соревнованиях приняли участие около 500 спортсменов из 17 регионов Украины.

В разделе фулл-контакт среди взрослых студенты СумГУ завоевали 2 золотые медали. В весовой категории до 60 кг чемпионом Украины стал студент 2 курса, мастер спорта Михаил Гайнутдинов. Еще одно золото в весовой категории до 70 кг завоевал студент 4 курса Олег Сенюк. Благодаря этому результату Олег ближайшее время также должен получить звание мастера спорта Украины.

Тренирует спортсменов Коренев Николай Николаевич.