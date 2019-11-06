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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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Сумские студенты стали чемпионами Украины по кикбоксингу

25 апреля в Харькове завершился чемпионат Украины по кикбоксингу WPKA среди взрослых, юниоров и юношей.

В соревнованиях приняли участие около 500 спортсменов из 17 регионов Украины.

В разделе фулл-контакт среди взрослых студенты СумГУ завоевали 2 золотые медали. В весовой категории до 60 кг чемпионом Украины стал студент 2 курса, мастер спорта Михаил Гайнутдинов. Еще одно золото в весовой категории до 70 кг завоевал студент 4 курса Олег Сенюк. Благодаря этому результату Олег ближайшее время также должен получить звание мастера спорта Украины.

Тренирует спортсменов Коренев Николай Николаевич.

Спорт Кикбоксинг
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