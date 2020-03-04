В Сумах полиция поймала псевдоминера Сегодня, 30 апреля, около 13.30 на линию 102 поступило телефонное сообщение от неизвестного мужчины о том, что он заминировал мост через реку Псел по улице Героев Крут.

Гражданин сообщил, что сам он тоже находится под мостом. По указанному адресу выехала следственно-оперативная группа полиции, специалисты взрывотехники, спасатели и бригада скорой медицинской помощи.

Сообщение о минировании моста не подтвердилось, зато 59-летний мужчина, который звонил, действительно находился под мостом, был в состоянии опьянения и подтвердил полицейским, что вызов полиции сделал ли он. Объяснил это тем, что ему нужна помощь, и ему некуда идти.

Гражданина пригласили проехать в Сумское районное управление полиции. Сейчас решается вопрос об открытии уголовного производства, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.