В Сумах полиция поймала псевдоминера

Гражданин сообщил, что сам он тоже находится под мостом. По указанному адресу выехала следственно-оперативная группа полиции, специалисты взрывотехники, спасатели и бригада скорой медицинской помощи.
Сообщение о минировании моста не подтвердилось, зато 59-летний мужчина, который звонил, действительно находился под мостом, был в состоянии опьянения и подтвердил полицейским, что вызов полиции сделал ли он. Объяснил это тем, что ему нужна помощь, и ему некуда идти.
Гражданина пригласили проехать в Сумское районное управление полиции. Сейчас решается вопрос об открытии уголовного производства, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
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