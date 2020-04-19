Сумчани зможуть подивитися відеотрансляції Великодніх богослужінь із двох храмів

«Прямий ефір» зі Свято-Воскресенського кафедрального собору можна буде переглянути тут:
Великоднє богослужіння зі Спасо-Преображенського собору буде доступна тут:
Трансляції розпочнуться в суботу, 1 травня, орієнтовно, о 23:00.
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