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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 13:49403

Сумчани зможуть подивитися відеотрансляції Великодніх богослужінь із двох храмів

КП «Інфосервіс» здійснюватиме відеотрансляцію Великодніх богослужінь зі Свято-Воскресенського та Спасо-Преображенського соборів.

«Прямий ефір» зі Свято-Воскресенського кафедрального собору можна буде переглянути тут:

Великоднє богослужіння зі Спасо-Преображенського собору буде доступна тут:

Трансляції розпочнуться в суботу, 1 травня, орієнтовно, о 23:00.

Досуг Пасха
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