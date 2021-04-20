Велике будівництво на Сумщині: за кошти державного та місцевого бюджетів збудували сучасний спортивний майданчик Голова Сумської облдержадміністрації Василь Хома проінспектував спортивний майданчик з футбольним полем зі штучним покриттям на території Попівського НВК в с. Попівка Конотопського району.

Вартість об’єкта − майже 9 млн грн. Це кошти державного фонду регіонального розвитку та місцевого бюджету.

«Якби в мене в дитинстві було таке футбольне поле, я б, напевне, частину свого життя присвятив футболу. Бажаю дітям та молоді побільше тренуватися на цьому майданчику, а громаді – виростити тут нових Пеле, Шевченків, Ребрових», – наголосив Василь Хома, інспектуючи спортивний майданчик.

Голова облдержадміністрації подякував підряднику за виконані роботи, крім того звернув увагу керівництва Попівського НВК на необхідність кращого утеплення будівлі НВК.

«Президент України Володимир Зеленський в рамках програми «Велике будівництво» ставить завдання перед всіма нами, щоб не ми йшли в Європу, а Європа приходила до нас. Щоб в Україні були європейські школи, лікарні, такі-от спортивні майданчики. Щоб дороги були якісно відремонтовані. Крок за кроком ми йдемо до цього», – зазначив Василь Хома.

Народний депутат Ігор Молоток висловив надію, що спортивний майданчик стане справжнім осередком здорового способу життя не тільки для учнів НВК, а і для жителів Попівки на прилеглих сіл.

Крім того, голова Сумської облдержадміністрації проінспектував Попівський НВК, поспілкувався із вчителями та учнями, оглянув умови навчання та харчування школярів.