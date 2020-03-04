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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 13:38536

В Сумах «заминировали» мост

Сегодня, около 13.00, в полицию поступил звонок о минировании моста КРЗ через речку Псел.

На данный момент транспорт не пускают через мост. Из-за того, что многие автомобили едут в объезд, в Сумах образовались пробки, пишет Ваш шанс.

Право Минирование
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