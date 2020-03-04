В Сумах «заминировали» мост

На данный момент транспорт не пускают через мост. Из-за того, что многие автомобили едут в объезд, в Сумах образовались пробки, пишет Ваш шанс.
Сегодня, 30 апреля, около 13.30 на линию 102 поступило телефонное сообщение от неизвестного мужчины о том, что он заминировал мост...
В Сумах завершено досудебное расследование по фактам 42 анонимных сообщений о подготовке взрывов в государственных учреждениях города....
Сегодня, 8 апреля, около 13:00 на спецлинию полиции «102» поступило сообщение от жителя села Червленое Лебединского района о том, что...
Сумской местной прокуратурой утвержден и направлен в суд обвинительный акт в отношении 54-летнего мужчины, который 28 января 2020 года позвонил...
Информация о заминировании религиозного учреждения на ул. Кооперативная поступила на электронный адрес полиции....