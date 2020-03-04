В Сумах «заминировали» мост Сегодня, около 13.00, в полицию поступил звонок о минировании моста КРЗ через речку Псел.

На данный момент транспорт не пускают через мост. Из-за того, что многие автомобили едут в объезд, в Сумах образовались пробки, пишет Ваш шанс.