В Сумах пытались незаконно продать здания аэропорта Предупреждено незаконную реализацию зданий сумского аэропорта с убытками в 3,4 млн грн.

Руководитель Сумской областной прокуратуры Алексей Тубелець 29 апреля сообщил о подозрении главе ликвидационной комиссии, который пытался противоправно реализовать здания сумского аэропорта и растратил имущество предприятия (ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 191 и ч. 3 ст. 15 / ч. 5 ст. 191 УК Украины).

По данным следствия, после прекращения деятельности предприятия «Универсал-Авиа» путем его ликвидации была создана комиссия, главой которой назначено вышеуказанную лицо. В 2018 году глава комиссии, не получив согласие Министерства инфраструктуры Украины на отчуждение недвижимого имущества без проведения независимой его оценки и аукциона заключил с физическим лицом договор купли-продажи, согласно которому часть зданий сумского аэропорта лицо приобрело за 103 тыс. грн. Однако согласно заключению экспертизы, рыночная стоимость помещений нежилых зданий составляет 3,4 млн грн.

В настоящее время право зарегистрировать приобретенную собственность лицу не удалось из-за отсутствия полного пакета документов, необходимых для регистрации. По ходатайству следователя и прокурора на указанные здания решению суда наложен арест.

Более того, подозреваемый реализовал сплав алюминия по цене ниже рыночной, чем причинил материальные ущерб на общую сумму почти 170 тыс. грн.

Противоправную деятельность лица разоблачили по материалам Управления Службы безопасности Украины в Сумской области Следственным управлением Нацполиции под процессуальным руководством прокуратуры.

Примечание: в соответствии со ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.