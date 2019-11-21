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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 13:18287

Сумской боец перешел в лигу ММА One Championship

Сумская школа панкратиона выходит на профессиональный мировой уровень.

"Сумчанин Кирилл Горобец и одна из лучших мировых лиг ММА One Championship подписали соглашение на дальнейшую организацию поединков и сотрудничество. Ожидаем будущего соперника и дату поединка. Победа будет за нами", - написал в Фейсбуке тренер бойца Сергей Чередниченко.

Спорт MmA Кирилл Горобец
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В ОПЗЖ достатньо конструктивна позиція
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Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
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