Сумской боец перешел в лигу ММА One Championship Сумская школа панкратиона выходит на профессиональный мировой уровень.

"Сумчанин Кирилл Горобец и одна из лучших мировых лиг ММА One Championship подписали соглашение на дальнейшую организацию поединков и сотрудничество. Ожидаем будущего соперника и дату поединка. Победа будет за нами", - написал в Фейсбуке тренер бойца Сергей Чередниченко.