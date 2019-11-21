Сумской боец перешел в лигу ММА One Championship

"Сумчанин Кирилл Горобец и одна из лучших мировых лиг ММА One Championship подписали соглашение на дальнейшую организацию поединков и сотрудничество. Ожидаем будущего соперника и дату поединка. Победа будет за нами", - написал в Фейсбуке тренер бойца Сергей Чередниченко.
18 октября во Львове прошло шоу ММА WWFC17....
World Warriors Fighting Championship опубликовал рейтинг професииональных бойцов ММА независимо от весовой категории и пола....
Федерация панкратиона и грэпплинга г. Киев проведет в Фейсбуке прямой эфир интервью с сумским бойцом Кириллом Горобцом....
Сумское областное подразделение Национальной федерации смешанных единоборств ММА Украины возобновляет свою деятельность. Его руководителем назначен Владимир Гордиенко....
20 ноября в Сингапуре завершился чемпионат мира по смешанным единоборствам....