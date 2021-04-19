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Висадили «Тризуб» у Конотопі: Сумщина – у Книзі Рекордів України

Голова Сумської облдержадміністрації Василь ХОМА взяв участь у висадженні лісу з 9000 дерев у формі малого Державного Герба України – тризуба.

За словами Василя Хоми, така екологічна акція проходить до 30-річчя Незалежності України у День прикордонника України.

«Сьогодні справді чудова символічна акція: висаджено більше 9 тисяч дерев у формі малого Державного Герба України. Ця акція об’єднала багатьох людей, які прагнуть миру, – зазначив голова облдержадміністрації. – Хочемо, щоб наша акція стала традицією. Нехай вона крокує Україною – зі сходу на захід. Щоб в усіх містах і районах з’являлися такі насадження у формі малого герба».

Представник Книги рекордів України Дмитро Кулібабін від імені генерального директора Ганни Крисюк привітав Сумщину із встановленням нового рекорду.

«У категорії «Екологія. Масові заходи» був висаджений Герб України з дерев у кількості 9 тисяч штук, – зазначив Дмитро Кулібабін. – Привітаємо Сумську облдержадміністрацію в особі голови облдержадміністрації Василя Хоми з цим рекордом».

Привітав жителів Конотопа і з цим рекордом і голова Конотопської громади Артем Семеніхін.

Після висадження дерев і встановлення рекорду Василь ХОМА вручив грамоти голови Сумської облдержадміністрації кращим працівникам Сумського прикордонного загону. А на завершення свята керівництво області та громади разом із прикордонниками запустило в небо голубів як символ миру в Конотопській громаді, Сумщині та Україні.

Довідково. Сумська область стала першою, яка долучилася до глобального екологічного проекту «Озеленення планети». 10 квітня під час акції за добу у 110 країнах світу висадили понад 5 мільйонів дерев за добу. На Сумщині в цей день було висаджено 169 тисяч дерев.

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Общество
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Цитата

В ОПЗЖ достатньо конструктивна позиція
В ОПЗЖ достатньо конструктивна позиція
Василь Хома
голова Сумської ОДА

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